In questi giorni bui, La terra di Gesù, dalla Palestina fino al Libano è piena di esplosivi. Il cielo è pieno di fumo nero e l'odore della morte si diffonde ovunque. Gesù non ha mai preso una spada nelle mani, non ha mai parlato di guerra santa. Ha sempre predicato l'amore fino al sacrificio di se stesso per gli altri, siano amici o nemici. Nonostante ciò il cristianesimo non è stato esonerato dal male della guerra santa e nemmeno dalle guerre orribili tra i cristiani stessi. Una volta convertiti a Gesù e suo insegnamento, i cristiani hanno capito che la pace si fa con l'amore e mai con la guerra. La chiesa, Papa Francesco, come i papi predecessori, continua senza tregua a chiamare al cessare il fuoco e alla pace. È la pace di Cristo di cui il mondo ha bisogno. La guerra è sempre una barbarie, un fallimento degli uomini.

La guerra della Torah e del Corano e la pace di Cristo - Peggio ancora, quando il dolore dell’altro diventa fonte di trionfo e perciò di gioia! Il dolore diventa accecante: non si riesce a vedere nient’altro che la propria sofferenza, e desiderare la morte all’altro. Questa è la pace di Cristo, verbo del Dio amore. Questo è Dio. Ha sempre predicato l’amore fino al sacrificio di se stesso per gli altri, siano amici o nemici. (Strumentipolitici.it)

La guerra della Torah e del Corano e la pace di Cristo - Purtroppo non sono poche i versetti biblici e coranici che invitano alla violenza e che vengono usate in questa guerra. Sembra che i giornalisti non l’hanno capita bene, l’hanno tradotta con le “perverse logiche geo-religiose”. La situazione in Medio Oriente, come ho detto in una conferenza pochi mesi fa, al Campidoglio di Roma, ha implicazioni non solo geopolitiche, ma geo-divine. (Api.follow.it)