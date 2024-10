Ilnapolista.it - Kulusevski: «Adesso sto capendo quando Ronaldo mi diceva “conoscerai il tuo corpo”»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista del Tottenhama 24 anni sta vivendo una stagione incredibile, un gol e 2 assist in 10 presenze in questa stagione, dopo gli 8 gol con 3 assist nelle 39 gare dell’annata precedente.In una recente intervista a ‘Fotbollskanalen il nazionale svedese ha raccontato un aneddoto che riguarda i tempi della Juve e quello che gli disse Cristiano: “mi disse: ‘il tuo’.sto” «Ora sto conoscendo il mioero più giovane, non capivomi disse: ‘il tuo’. Perché allora non conoscevo il mio. Ma ora sto iniziando a capire i miei punti di forza e di debolezza, come posso migliorare.