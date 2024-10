Tuttoandroid.net - Instagram lancia le schede di profilo: un perfetto biglietto da visita digitale

Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Avvistate per la prima volta in estate, quando aveva preso il via la fase di test, sono ufficialmente in rilascio le nuovedidi, pensate da Meta per rendere la condivisione degli account più interessante e ricca di informazioni. L’annuncio è arrivato anche attraverso i canali social di Meta e. Il L'articololedi: undaproviene da TuttoAndroid.