Infortunio Lobotka, nelle prossime ore gli esami a Napoli (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’Infortunio con la Slovacchia il centrocampista Stanislav Lobotka è rientrato a Napoli dove si sottoporrà ai dovuti esami. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka L'articolo Infortunio Lobotka, nelle prossime ore gli esami a Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Infortunio Lobotka, nelle prossime ore gli esami a Napoli Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’con la Slovacchia il centrocampista Stanislavè rientrato adove si sottoporrà ai dovuti. Il centrocampista delStanislavL'articoloore gliproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ansia per infortunio Lobotka - oggi i controlli a Napoli - Lo riferisce la stampa slovacca dopo il match di ieri contro l’Azerbaigian in cui Lobotka è uscito dal campo all’83’ per un problema al flessore. . Tempo di lettura: < 1 minutoStanislav Lobotka si è infortunato in Nations League con la nazionale della Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. (Anteprima24.it)

Lobotka : da scommessa a pilastro del Napoli grazie all’intuizione di Giuntoli e la cura Spalletti - Tra le trattative più sorprendenti, però, c’è sicuramente quella che ha portato Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. Durante la sua gestione a Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha spesso chiuso operazioni di mercato che si sono rivelate dei grandi colpi. . it. sto dello slovacco,. (Dailynews24.it)

Napoli - Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio - L'articolo Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio sembra essere il primo su CalcioWeb. Possibile tegola pesantissima per il Napoli che è in ansia per Stanislav Lobotka uscito all’83’ per un infortunio durante il match di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Il centrocampista del Napoli ha accusato un fastidio all’altezza del flessore e ha subito chiamato il cambio. (Calcioweb.eu)