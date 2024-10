Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, la storia delle ragazze di Non è la Rai: dal grande successo ad una nuova vita | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alspazio alladi Non è la Rai: dalall’oblio. Ilaria, Pamela ed Eleonora si sono raccontate in super led ricordando il, ma anche i momenti di difficoltà. Ladi Non è la Rai al«Vi siete ritrovate pressoché ragazzine, adolescenti, a 15 anni travolte da una popolarità incredibile, eravate come Madonna ai tempi d’oro. Non potevate uscire di casa grazie a Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Gestire tutto questo quando si è adulti è già difficile, gestirlo da ragazzine diventa impossibile. Sta di fatto che questo, come normale che sia, ad un certo punto se ne va» – racconta Alfonso Signorini. «Ad un certo punto vi svegliate e vi dovete reinventare la» – dice il conduttore con Pamela Petrarolo «assolutamente è stato proprio così.