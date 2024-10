.com - Giuse The Lizia pubblica Flash, brano in cui ha campionato Lucio Dalla

(Di martedì 15 ottobre 2024)Thetorna oggi con, traccia in cui è campionata l’iconica Disperato erotico stomp die che anticipa l’album Internet In attesa del tour autunnale nei club che si concluderà il 25 novembre con il concerto evento all’Alcatraz di Milano,Thetorna oggi con(Maciste Dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), traccia in cui è campionata l’iconica Disperato erotico stomp di. Il nuovo singolo anticipa Internet, il secondo progetto discografico dell’artista in uscita venerdì 18 ottobre. Un pezzo divertente e autoironico, un inno alla normalità. ConTheha voluto rendere omaggio a uno dei cantautori più rivoluzionari della musica italiana, raccontandosi con leggerezza e senza filtri.