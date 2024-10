Giambona: "Su riforma enti locali serve coraggio e su quote di genere il pd non arretrerà" (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sul disegno di legge degli enti locali il governo Schifani eviti l'ennesimo nulla di fatto. È necessario che la maggioranza si assuma la responsabilità di affrontare il disegno di legge con coraggio perché sarebbe un fallimento qualora dovesse tornare nuovamente in commissione. Chiediamo senso Messinatoday.it - Giambona: "Su riforma enti locali serve coraggio e su quote di genere il pd non arretrerà" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sul disegno di legge degliil governo Schifani eviti l'ennesimo nulla di fatto. È necessario che la maggioranza si assuma la responsabilità di affrontare il disegno di legge conperché sarebbe un fallimento qualora dovesse tornare nuovamente in commissione. Chiediamo senso

Giambona (Pd) : "Su riforma enti locali serve coraggio e sulle quote di genere nessun arretramento" - “Sul disegno di legge degli enti locali il governo Schifani eviti l'ennesimo nulla di fatto. È necessario che la maggioranza si assuma la responsabilità di affrontare il disegno di legge con coraggio perché sarebbe un fallimento qualora dovesse tornare nuovamente in commissione. Chiediamo senso... (Palermotoday.it)

