Frontale spaventoso in tre all' ospedale

Un Frontale violentissimo quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre, sulle strade venostane di Curon, tra un furgone e un'auto. L'allarme per lo schianto è stato lanciato alle 17:46 e ad averne la peggio è stata l'auto, completamente distrutta e in parte anche accartocciata

Villaricca - spaventoso incidente frontale tra due auto - Complice la distrazione o una manovra azzardata le due auto le quali provenivano in senso opposto, non hanno avuto tempo di evitarsi. La auto intanto hanno riportato danni seri come si vede dalle immagini scattate a pochi minuti dall’impatto. Sono in corso indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (Puntomagazine.it)