Falso vino francese di pregio in Iralia sei arresti

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas, nelle province di Torino, Monza, Cuneo, Roma e Bologna, hanno eseguito 6 mandati di arresto europeo e 16 perquisizioni nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale transnazionale dedita alla contraffazione e commercializzazione di bottiglie di vino di altissimo pregio prodotte da note case vitivinicole francesi. I reati sono associazione per delinquere finalizzata all'introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

