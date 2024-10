Gaeta.it - Fair Play Menarini: il talk show di campioni con nuove sorprese per la 28ª edizione del premio

(Di martedì 15 ottobre 2024) I fan dello sport e della cultura del gioco pulito sono in attesa di un evento imperdibile che celebra la correttezza e l'integrità sportiva. La 28ªdelInternazionalecontinua a sorprendere, chiudendo il calendario 2024 con un entusiasmanteche si terrà a Firenze. Questo appuntamento, previsto per sabato 30 novembre presso il prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, riunirà personalità di spicco dello sport, offrendo un'esperienza unica tra aneddoti, racconti e curiosità in un formato invernale rinnovato. il: protagonisti e format rinnovato Ilè un evento tradizionale che celebra lo sport e i suoi valori. Quest'anno, gli organizzatori hanno scelto di introdurre un format inedito che si ripromette di animare ulteriormente la serata.