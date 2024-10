Ex Milan, Daniel Maldini: “Un sogno che si avvera. La coincidenza con papà …” (Di martedì 15 ottobre 2024) Daniel Maldini, ex calciatore del Milan in forza al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esordio con la Nazionale dell'Italia Pianetamilan.it - Ex Milan, Daniel Maldini: “Un sogno che si avvera. La coincidenza con papà …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024), ex calciatore delin forza al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esordio con la Nazionale dell'Italia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Daniel Maldini all’Inter? Meglio riprenderlo. Ecco come - Secondo le ultime indiscrezioni, però, c’è un dettaglio che è sfuggito a molti: sì perché oltre al 50% sulla futura rivendita, i rossoneri hanno anche una sorta di corsia preferenziale nel caso in cui dovesse arrivare la cessione del trequartista da parte del club brianzolo. In estate la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha ceduto il trequartista appunto d’arte al Monza a titolo definitivo, ... (Dailymilan.it)

Calciomercato – Daniel Maldini - il Milan trema : è nel mirino di due top club - Daniel Maldini, attaccante del Monza, di ritorno al Milan nel prossimo calciomercato estivo? È un'opzione, ma non più l'unica. Il punto. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Daniel Maldini - l’Inter fa sul serio. Ma occhio a … - Daniel Maldini, attaccante del Monza, di ritorno al Milan nel prossimo calciomercato estivo? È un'opzione, ma non più l'unica. Il punto. (Pianetamilan.it)