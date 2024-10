Eventi in jazz. Due concerti per appassionati (Di martedì 15 ottobre 2024) La rassegna “Eventi in jazz” porta in città, al Teatro di via Dante, due concerti dedicati alla musica d’autore. Il primo appuntamento sarà venerdì 25 ottobre, con il Roberto Olzer trio, ospiti Sonia Spinello e Fulvio Sigurtà. Olzer è il pianista italiano che negli anni recenti ha avuto maggior successo discografico, di pubblica e critica all’estero. Il suo trio si è esibito in diversi continenti e vede al contrabbasso il russo Yuri Goloubev, già appartenente al quartetto dei solisti di Mosca, prima di intraprendere la carriera jazzistica. Alla batteria Mauro Beggio, membro del trio storico italiano di Enrico Pieranunzi. Ad impreziosire la scena due ospiti: la cantante Sonia Spinello ed il trombettista Fulvio Sigurtà. Venerdi’ 15 novembre toccherà alla "Verdi jazz orchestra", del Conservatorio di Milano, diretta dal maestro Pino Jodice, ospite Emanuele Cisi, al sax. Ilgiorno.it - Eventi in jazz. Due concerti per appassionati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La rassegna “in” porta in città, al Teatro di via Dante, duededicati alla musica d’autore. Il primo appuntamento sarà venerdì 25 ottobre, con il Roberto Olzer trio, ospiti Sonia Spinello e Fulvio Sigurtà. Olzer è il pianista italiano che negli anni recenti ha avuto maggior successo discografico, di pubblica e critica all’estero. Il suo trio si è esibito in diversi continenti e vede al contrabbasso il russo Yuri Goloubev, già appartenente al quartetto dei solisti di Mosca, prima di intraprendere la carrieraistica. Alla batteria Mauro Beggio, membro del trio storico italiano di Enrico Pieranunzi. Ad impreziosire la scena due ospiti: la cantante Sonia Spinello ed il trombettista Fulvio Sigurtà. Venerdi’ 15 novembre toccherà alla "Verdiorchestra", del Conservatorio di Milano, diretta dal maestro Pino Jodice, ospite Emanuele Cisi, al sax.

