Esplosione durante lavori manutenzione, muore idraulico (Di martedì 15 ottobre 2024) Un idraulico 62enne, Fernando Coletta, è morto mentre stava eseguendo lavori sull'impianto di riscaldamento dell'acqua in una casa di campagna a Gallipoli, al confine con Alezio. A quanto si apprende, durante i lavori è esplosa una vasca di espansione che si trovava sull'autoclave. La pressione eccessivamente alta ha portato alla deflagrazione che ha investito il 62enne. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. L'uomo era originario di Racale. Quotidiano.net - Esplosione durante lavori manutenzione, muore idraulico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Un62enne, Fernando Coletta, è morto mentre stava eseguendosull'impianto di riscaldamento dell'acqua in una casa di campagna a Gallipoli, al confine con Alezio. A quanto si apprende,è esplosa una vasca di espansione che si trovava sull'autoclave. La pressione eccessivamente alta ha portato alla deflagrazione che ha investito il 62enne. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. L'uomo era originario di Racale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Collezionisti ignari, provenienti da paesi come l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e l’Inghilterra, hanno acquistato i pezzi, molti dei quali ormai recuperati grazie alla collaborazione con Fbi. Il caso è stato risolto grazie a una complessa indagine avviata dai carabinieri di Firenze, in collaborazione con l’Fbi americana e il Ris dell’Arma. (Open.online)

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Questo ritrovamento ha dato il via alla caccia al ladro e all’ampia operazione che ne è seguita. Un abile artigiano, noto nelle case dell’alta società fiorentina per la sua maestria in piccoli lavori di falegnameria e manutenzione, è stato scoperto come il responsabile di uno dei più grandi furti d’arte degli ultimi anni. (Open.online)

Firenze : 700 opere d’arte rubate nelle dimore nobiliari durante lavori di manutenzione - . carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato 695 opere d'arte rubate in case private, per un valore di oltre 3 milioni, nell'ambito di accertamenti svolti nel corso di tre anni, in collaborazione anche con l'Fbi e il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri L'articolo. (Firenzepost.it)