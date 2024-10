Eni Award 2024, al Quirinale assegnati i premi alla ricerca scientifica (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award.Giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione, il premio è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state più di undicimila. Unlimitednews.it - Eni Award 2024, al Quirinale assegnati i premi alla ricerca scientifica Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi al Palazzo delpresenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia diazione degli Eni.Giunto quest’annosua sedicesima edizione, ilo è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per lanei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che lae l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dsua istituzione nel 2008 le candidature sono state più di undicimila.

Quirinale : Mattarella riceve presidente Consorzio Chianti classico - Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente del Consorzio vino Chianti classico, Giovanni Manetti. Ne dà notizia un comunicato. (Liberoquotidiano.it)

doppia/ Rai : proposta M5s in Parlamento - stop nomine governo e presidente indicato dal Quirinale - A ulteriore garanzia di imparzialità abbiamo previsto che il presidente RAI venga nominato dal Presidente della Repubblica", spiegano gli esponenti del M5s. Roma, 27 set (Adnkronos) - "In vista dell'incardinamento delle proposte di riforma della governance Rai, mettiamo a disposizione di tutte le forze in Parlamento la nostra proposta, che abbiamo depositato al Senato a prima firma di Dolores ... (Liberoquotidiano.it)

L'olimpionico Francesco Bettalla ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella - Francesco Bettella per la terza volta è stato ricevuto al Quirinale per la cerimonia della riconsegna della bandiera. . Dopo Rio e Tokyo, l’azzurro tesserato con la società padovano Civitas Vitae Sport torna a Roma per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, forte della quinta. (Padovaoggi.it)