Lopinionista.it - Drupi: “Ho avuto un brutto problema al polmone ma ora sono guarito”

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA –è stato ospite in diretta su Rai Radio2 negli studi di “5 in Condotta” con Serena Bortone e Francesco Cundari. Tra risate, musica e aneddoti divertenti, il cantautore pavese ha parlato della malattia che l’ha colpito: “Dopo la tua trasmissione hounche per fortuna ho risolto. Unalma l’hocon le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”, ha dichiarato. “Hotanta paura”, ha poi svelato, “ma ioabbastanza fatalista:convinto che quando il destino è scritto, è scritto, nel bene e nel male. Nel mio caso nel bene, fino a tre anni fa era une ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita. Invece io, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40%, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando”.