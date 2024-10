Dragon Age: The Veilguard, modalità Qualità e Performance su console e supporto a PS5 Pro, ne parla BioWare (Di martedì 15 ottobre 2024) BioWare ha rivelato tante nuove informazioni su Dragon Age: The Veilguard, rivelando tra le altre cose che il gioco supporterà PS5 Pro con alcune funzioni esclusive, condividendo inoltre anche dei dettagli sulle modalità Qualità e Performance presenti su PS5 ed Xbox Series XS. Precisiamo che Dragon Age: The Veilguard presenterà su PS5 e Xbox Series XS le ormai classiche modalità Fidelity e Performance, con la prima contraddistinta dai 30 FPS e la seconda dai 60 FPS. Ovviamente la modalità Fedeltà sarà caratterizzata da un comparto tecnico tirato a lucido, mente quello Prestazioni privilegia le Performance e di conseguenza la fluidità grazie ad un framerate elevato. Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard, modalità Qualità e Performance su console e supporto a PS5 Pro, ne parla BioWare Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha rivelato tante nuove informazioni suAge: The, rivelando tra le altre cose che il gioco supporterà PS5 Pro con alcune funzioni esclusive, condividendo inoltre anche dei dettagli sullepresenti su PS5 ed Xbox Series XS. Precisiamo cheAge: Thepresenterà su PS5 e Xbox Series XS le ormai classicheFidelity e, con la prima contraddistinta dai 30 FPS e la seconda dai 60 FPS. Ovviamente laFedeltà sarà caratterizzata da un comparto tecnico tirato a lucido, mente quello Prestazioni privilegia lee di conseguenza la fluidità grazie ad un framerate elevato.

