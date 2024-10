Digitale, al via 'ComoLake2024 - The Great Challenge' con oltre 160 relatori da 14 Paesi (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Comincia oggi ComoLake2024 - The Great Challenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e Digitale, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel e interventi con oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e mercato. ComoLake2024 vede inoltre un'importante presenza di istituzioni e aziende: sono oltre 20 i patrocini ministeriali e 84 le aziende, molte delle quali brand internazionali. Liberoquotidiano.it - Digitale, al via 'ComoLake2024 - The Great Challenge' con oltre 160 relatori da 14 Paesi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Comincia oggi- The, l'expo-congress internazionale su innovazione e, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel e interventi con160provenienti da 14, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e mercato.vede inun'importante presenza di istituzioni e aziende: sono20 i patrocini ministeriali e 84 le aziende, molte delle quali brand internazionali.

Digitale - Barberio : "A ComoLake2024 confronto su grande sfida del futuro" La "grande sfida" del digitale non può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca.