Cruciani contro Greta Thunberg | Lo posso dire? A me sta sui co*****i!

Giuseppe Cruciani particolarmente scatenato durante l'ultima puntata di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4. Nel corso della rubrica 'Un tavolo per due' il conduttore de La Zanzara non fa sconti a nessuno. Ma si mostra con il dente particolarmente avvelenato soprattutto nei confronti di una persona: l'attivista climatica svedese, poi divenuta fiera sostenitrice della causa palestinese, Greta Thunberg. Cruciani non le risparmia un giudizio durissimo, quasi irripetibile. Qualche giorno fa Greta Thunberg era arrivata a Milano per partecipare ad un corteo che metteva insieme rivendicazioni ambientaliste e filo palestinesi.

