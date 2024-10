Chi è Filippo Bisciglia? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto ciò che c'è da sapere su Filippo Bisciglia: l'età, la fidanzata, la conduzione a Temptation Island e dove seguirlo su Instagram L'articolo Chi è Filippo Bisciglia? Età, altezza, fidanzata e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Filippo Bisciglia? Età, altezza, fidanzata e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto ciò che c'è da sapere su: l'età, la, la conduzione a Temptation Island e dove seguirlo suL'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Lino Giuliano senza filtri su Filippo Bisciglia : “Complimenti per la tua coerenza” - Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto: ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. (Velvetgossip.it)

“Qua siamo alla follia”. Temptation Island - polemiche su Filippo Bisciglia dopo la puntata - Il conduttore 47enne ha ricevuto critiche feroci da parte del pubblico, che non ha apprezzato il suo atteggiamento durante il falò di confronto tra Alfred e Anna, una delle coppie che partecipano al viaggio nel sentimenti. . Quando andrai a scusarti con i genitori di Anna, vedrai che capiranno”. L'articolo “Qua siamo alla follia”. (Caffeinamagazine.it)

Filippo Bisciglia - torna virale un video di quando “spezzava cuori” al Grande Fratello - Quel tradimento in diretta nazionale, fece guadagnare alla bella Flora, attuale moglie di Enrico Brignano e madre dei loro due bambini, un’esperienza sul trono di Uomini e Donne nel 2008. Ora la Canto vive felicemente il suo matrimonio con Brignano e, insieme a lui, prenderà parte alla prossima stagione di Lol – Chi ride è fuori, al cui timone vedremo Alessandro Siani e Angelo Pintus. (Isaechia.it)