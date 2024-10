Lanazione.it - Cenaia vola verso la vetta

(Di martedì 15 ottobre 2024) E’ stata la domenica del. La squadra di Nicola Sena vince con merito sul campo dell’ex co-capolista Pro Livorno Sorgenti e sale a quota dodici in classifica, a ridosso delle primissime posizioni. Sena schiera subito dall’inizio il nuovo arrivato Neri, mentre l’altro nuovo acquisto Canessa viene mandato nella mischia a inizio secondo tempo. Con questi due nuovi giocatori iltrova un assetto di squadra più robusto e propenso alla fase di attacco. E, visto il risultato sul campo della capolista, forse è proprio quello che mancava alla compagine del tecnico livornese. Ilè senza dubbio la migliore delle quattro compagini di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza. Ma dopo la vittoria di domenica, che poteva anche essere più rotonda se l’arbitro non avesse annullato per fuorigioco il raddoppio di Quilici.