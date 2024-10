Thesocialpost.it - Cecenia, esplode il distributore di benzina: 4 morti, di cui 2 bambini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un’enorme esplosione ha devastato una stazione di servizio a Grozny, in, causando la morte di quattro persone, inclusi due. L’incidente è avvenuto sabato scorso quando un serbatoio di carburante ha preso fuoco, provocando una deflagrazione devastante. Video della tragedia hanno invaso i social, mostrando l’incendio iniziale seguito da una palla di fuoco che ha scagliato detriti infuocati ovunque.Leggi anche: Milano, “Non aprire quella porta, si cade nel vuoto”: la denuncia della Cgil sulla nuova stazione della metro Serbatoio scagliato su un condominio La tragedia ha coinvolto anche i residenti di un vicino condominio, colpito da un serbatoio esploso e lanciato come un proiettile contro l’edificio. I duee altre due persone decedute abitavano proprio in quel palazzo. Altri cinque individui sono rimasti feriti durante l’incidente.