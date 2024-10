Caso mense scolastiche a Bari, la protesta di genitori e bimbi: "Garantire il servizio" (Di martedì 15 ottobre 2024) genitori e bambini delle scuole pubbliche di Bari hanno preso parte a un colorato e rumoroso sit-in di protesta, dinanzi al Palazzo dell'Economia di corso Vittorio Emanuele, per chiedere una soluzione sul Caso del contenzioso per la gestione del servizio di refezione scolastica. Una Baritoday.it - Caso mense scolastiche a Bari, la protesta di genitori e bimbi: "Garantire il servizio" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)e bambini delle scuole pubbliche dihanno preso parte a un colorato e rumoroso sit-in di, dinanzi al Palazzo dell'Economia di corso Vittorio Emanuele, per chiedere una soluzione suldel contenzioso per la gestione deldi refezione scolastica. Una

Inchiesta Bari - ora è indagata anche Intesa Sanpaolo nel caso del bancario che spiava i conti dei vip - Prosegue l'indagine della Procura di Bari sull'ex bancario Vincenzo Coviello, che avrebbe compiuto quasi 7mila accessi illegali ai conti correnti di migliaia di clienti. Anche Intesa Sanpaolo è tra gli indagati: per gli inquirenti non avrebbe denunciato alla magistratura l'ipotesi di reato del suo dipendente. (Fanpage.it)

Caso Bari - La Russa difende Meloni : “Solo intento di metterla in difficoltà ” - La Russa ha poi notato una mancanza di reazione da parte delle opposizioni, accusandole di non mostrare un adeguato scandalo di fronte a queste gravi violazioni L'articolo Caso Bari, La Russa difende Meloni: “Solo intento di metterla in difficoltà ” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Serie B - Nicola Bellomo archiviato : “Nessun illecito”. Il calciatore del Bari e il caso nato dall’espulsione contro la Ternana - Nei prossimi giorni, i legali del calciatore terranno una conferenza stampa per fare definitiva chiarezza sulla vicenda e per chiudere definitivamente il capitolo. Chiuso il caso Bellomo: cos’era successo Un cartellino rosso che aveva fatto discutere. La regola, infatti, è chiara: vengono considerati soltanto i cartellini ricevuti dai giocatori in campo, escludendo quelli in panchina. (Ilfattoquotidiano.it)