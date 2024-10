Bergamonews.it - Casati: “Pd baricentro di tutte le alleanze: un territorio che deve farsi carico anche delle priorità nazionali, con le idee chiare”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Dal clima politico nazionale, alle “battaglie” in Regione Lombardia, sanità welfare e formazione in primis, passando per la legge sull’Autonomia differenziata. E ancora, la possibilità del campo largo con le altre forze di centro e sinistra, la spending review contenuta nella bozza di legge di Bilancio, i nuovi equilibri della politica bergamasca con il rinnovo del Consiglio Provinciale. Davide, consigliere regionale iscritto al Pd, ex segretario provinciale e sindaco di Scanzorosciate, fa il bilancio dell’attività del suo partito e della sua al Pirellone, partendo dalle recenti dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della Campania, arrivato a Bergamo solo una settimana fa per dire no alla legge Calderoli.