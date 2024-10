‘CalmoCobra’ il pop secondo Tananai | Diretto e istintivo mi sono messo a nudo

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo ‘Rave Eclissi’,torna con il suoalbum di inediti, in uscita venerdì 18 ottobre. Dodici tracce (noveinedite) raccolte sotto quel titolo che per l’artista suona un po’ come un mantra. Ce lo racconta lo stesso Alberto: “Sembra risultare un ossimoro ma, in realtà, se ci pensi – ed è questa anche un po’ la provocazione – il cobra non è un animale aggressivo di per sé. Non è un animale che ha bisogno di stare calmo. Si deve solo ricordare di esserlo in qualche circostanza: è il monito che ho cercato di fare mio in questi in questi anni. Me lo ripeto da tempo”. “Stare calmo non significa essere addormentato ma sottostare per forza a quelle chele logiche di prestazione che questa società richiede un po’ a chiunque”, prosegue.