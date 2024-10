Cagliari-Torino in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18.00 di domenica 20 ottobre si gioca Cagliari-Torino, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Cagliari-Torino in tv Cagliari-Torino in radio pronostico Cagliari-Torino Cagliari-Torino su DAZN La partita Cagliari-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. telecronisti DAZN: Santi-Budel. Cagliari-Torino su Sky In questo caso Cagliari-Torino rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. Cagliari-Torino in radio La radiocronaca di Cagliari-Torino verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Cagliari-Torino in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18.00 di domenica 20 ottobre si gioca, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinsu DAZN La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato.DAZN: Santi-Budel.su Sky In questo casorientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

Probabili formazioni Cagliari-Torino : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Le probabili formazioni di Cagliari-Torino, match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Le probabili formazioni di Cagliari-Torino Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli Ballottaggi: Zortea 70% – Azzi 30% Indisponibili: Wieteska Squalificati: – Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, ... (Sportface.it)

Cagliari - Baroni : «Nicola è molto preparato - col Torino sarà una partita speciale per me» - Il tecnico dei sardi è stato esaltato dall’ex centrocampista, campione del mondo con l’Italia Ospite a Radio TV Serie A, Simone Barone ha parlato di varie tematiche tra cui il match tra Cagliari Torino, due delle sue ex squadre. CAGLIARI-TORINO – «Sarà un’altra partita da ex per me, ma ne ho tante… Il […]. (Calcionews24.com)

Torino - Vanoli primo in trasferta in Serie A : il dato per i granata e l’obiettivo verso il Cagliari - Domenica 20 ottobre alle ore 18 in punto i granata di Paolo Vanoli saranno ospiti […]. Cagliari Torino si avvicina, Vanoli vuole incrementare il super record in Serie A, il dato della classifica granata e le ultime dal Filadelfia Sei giorni e una manciata d’ore ci separano dal prossimo incontro di Serie A per il Torino. (Calcionews24.com)