Cagliari Giulini | Corsa salvezza complicata le neopromosse quest’anno sono diverse…

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sulla Corsa salvezza che sta coinvolgendo il club rossoblù. I dettagli Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato durante la durante Sport Business Talk della Corsa salvezza in Serie A. LOTTA salvezza – «Ci siamo ritirati su nelle ultime due gare, riprendendoci quei punti che avevamo lasciato per

Nuovo stadio Cagliari - PARLA Giulini : «Chi di dovere dimostri se lo si vuole fare davvero» - Le dichiarazioni sui social Nella giornata odierna Tommaso Giulini si è espresso tramite i propri profili social circa il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari. Dati i recenti sviluppi della vicenda, il presidente del club sardo ha rilasciato delle dichiarazioni […]. Nuovo stadio Cagliari, PARLA Giulini: «Chi di dovere dimostri se lo si vuole fare davvero». (Calcionews24.com)

Stadio Cagliari - l’appello del presidente Giulini : il post social è preoccupante - Il compito non si preannuncia dei più semplici contro una squadra lanciatissima tra campionato e Champions League. . È la reazione sui social del presidente della società rossoblù Tommaso Giulini a due giorni dall’ultima conferenza di servizi sul nuovo stadio. L'articolo Stadio Cagliari, l’appello del presidente Giulini: il post social è preoccupante sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Stadio Cagliari - Giulini dopo il rinvio per l’ok : “Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero” - Tutti i tecnici di entrambe le parti sono comunque già al lavoro per gli approfondimenti richiesti per favorire il più possibile un’accelerata dell’iter. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia”. Nell’ultima conferenza di servizi che si è svolta al comune di Cagliari non è stato dato il via libera definitov al progetto ... (Sportface.it)