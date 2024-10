Ilrestodelcarlino.it - Cadono pezzi del controsoffitto. Chiusa una parte della biblioteca

(Di martedì 15 ottobre 2024) Crollanodie di intonaco nelladi palazzo Ugolini, sedeFacoltà di Lettere dell’Università di Macerata. È successo ieri, verso le 15, quando fortunatamente nella(al primo piano dell’edificio) non c’era nessuno. Il palazzo in queste settimane è interessato da lavori di restyling: ai piani superiori si stanno svuotando gli uffici, che verranno fatti ex novo. Dopo il cedimento, gli operai al lavoro si sono subito fermati, avvertiti dal personaledi quanto accaduto. Subito l’area è stata isolata con un nastro biancorosso, per impedire il passaggio di studenti e professori. Launiversitaria è comunque rimasta aperta, anche se dopo l’incoveniente dalla portineria consigliano di "usare il piano terra". È stato interdetto l’accesso all’ascensore il cui vano è adiacente all’area ora perimetrata.