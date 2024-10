Bertola conferma una nuova realtà: Inter pronta a cambiare pelle (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicola Bertola è l’ultimo nome accostato all’Inter per rinforzare la propria difesa in vista della finestra estiva di calciomercato del 2025. L’Interessamento dell’Inter nei suoi confronti si inserisce in un quadro chiaro. LA SITUAZIONE – Nicolò Bertola, difensore classe 2003 dello Spezia, è sul taccuino della dirigenza dell’Inter per la prossima stagione. Il promettente calciatore italiano, che vanta anche una presenza in Serie A nella sfida tra lagunari e Udinese di tre anni fa, rientra pienamente nei parametri fissati dalla società nerazzurra per quanto riguarda il prossimo colpo da effettuare nel reparto arretrato. Giovane, forte fisicamente, bravo di testa, dalla spiccata personalità, queste sono solo alcune delle caratteristiche che Bertola può rivendicare. Inter-news.it - Bertola conferma una nuova realtà: Inter pronta a cambiare pelle Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolaè l’ultimo nome accostato all’per rinforzare la propria difesa in vista della finestra estiva di calciomercato del 2025. L’essamento dell’nei suoi confronti si inserisce in un quadro chiaro. LA SITUAZIONE – Nicolò, difensore classe 2003 dello Spezia, è sul taccuino della dirigenza dell’per la prossima stagione. Il promettente calciatore italiano, che vanta anche una presenza in Serie A nella sfida tra lagunari e Udinese di tre anni fa, rientra pienamente nei parametri fissati dalla società nerazzurra per quanto riguarda il prossimo colpo da effettuare nel reparto arretrato. Giovane, forte fisicamente, bravo di testa, dalla spiccata personalità, queste sono solo alcune delle caratteristiche chepuò rivendicare.

