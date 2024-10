Baku fa scuola: più green, meno diritti umani (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo azero, noto per la pulizia etnica, attacca chi non ritiene opportuno che ospiti Cop29: «Campagna disgustosa: il climate change è scienza, il resto è ideologia». E promette un patto storico, basta che non si parli degli armeni e del sangue dei dissidenti. Laverita.info - Baku fa scuola: più green, meno diritti umani Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo azero, noto per la pulizia etnica, attacca chi non ritiene opportuno che ospiti Cop29: «Campagna disgustosa: il climate change è scienza, il resto è ideologia». E promette un patto storico, basta che non si parli degli armeni e del sangue dei dissidenti.

