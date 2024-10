Avis Arezzo torna a festeggiare la solidarietà (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuto lo scorso 13 ottobre, a cinque anni dall'ultima edizione il pranzo sociale per i donatori di sangue Avis di Arezzo. La giornata è iniziata alle 11:00 con la celebrazione messa presso la Pieve di Arezzo da parte di Don Alvaro. Un momento di forte coesione e riconoscimento per tutti Arezzonotizie.it - Avis Arezzo torna a festeggiare la solidarietà Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuto lo scorso 13 ottobre, a cinque anni dall'ultima edizione il pranzo sociale per i donatori di sanguedi. La giornata è iniziata alle 11:00 con la celebrazione messa presso la Pieve dida parte di Don Alvaro. Un momento di forte coesione e riconoscimento per tutti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una giornata interamente dedicata ai donatori di sangue dell’Avis Comunale di Arezzo - com. Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione entro sabato 5 ottobre contattando il numero 349/67. 864 solo nel 2023, con una crescita di 222 persone rispetto al 2022, dunque la volontà è di proporre un comune momento di ritrovo per andare a valorizzare il loro gesto caratterizzato da generosità, umanità e attenzione al prossimo. (Lanazione.it)