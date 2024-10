Oasport.it - ATP Anversa, Bautista, Giron e Lehecka cominciano con il piede giusto, fuori Blockx

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si concludono quasi tutti i primi turni dell’ATP 250 di(Belgio) che si chiuderanno domani con la sfida tra il giovane Bailly e Altmaier. Oggi non ci sono state grande sorprese sul veloce indoor nella cittadina belga. Si è cominciato con una prova convincente di Jiriche ha superato con un perentorio 6-1 6-4 Jaume Munar: il ceco non ha mai ceduto il servizio e ha dominato in lungo e in largo, mostrando di essere in ottima condizione. Troverà proprio uno tra Bailly e Altmaier. Nettissimo anche il successo di Marcosche ha sconfitto 6-4 6-1 Botic van de Zandschulp. Un’ottima prova per il californiano che è apparso in ottimo stato fisico, ha dominato tutti gli scambi lunghi e ha sfruttato anche un crollo da parte dell’olandese nel secondo set dal punto di vista psicofisico.