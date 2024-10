Assobibe vuole un altro rinvio per la sugar tax (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo si sta sgolando: non ci saranno nuove tasse e gli imprenditori di Assobibe sperano che, nel testo della manovra, ci sia anche il riferimento a un nuovo rinvio della sugar tax. L’imposta, voluta e imposta da Bruxelles per penalizzare il consumo di bevande zuccherate, dovrebbe entrare in vigore da luglio prossimo. La vicenda Assobibe vuole un altro rinvio per la sugar tax L'Identità . Lidentita.it - Assobibe vuole un altro rinvio per la sugar tax Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo si sta sgolando: non ci saranno nuove tasse e gli imprenditori disperano che, nel testo della manovra, ci sia anche il riferimento a un nuovodellatax. L’imposta, voluta e imposta da Bruxelles per penalizzare il consumo di bevande zuccherate, dovrebbe entrare in vigore da luglio prossimo. La vicendaunper latax L'Identità .

