Panorama.it - Apple lancia iPad Mini, potenza e creatività in formato compatto

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha annunciato il nuovo, che presenta diverse migliorie significative rispetto al passato, sia a livello di prestazioni, sia per le potenzialità d’utilizzo. Motivi che lo rendono un tablet senza avversari tra i modelli con peso piuma e dimensioni compatte. Non che sia una novità per un brand che ha cannibalizzato il mercato delle tavolette, che negli anni ha subito il colpo dall’evoluzione tecnologica e crescita di taglia degli smartphone. Se all’epoca del primo, nel 2012, erano ancora tante le aziende a puntare sui tablet, un decennio abbondante dopo il mercato su scala globale certifica il doo di(38%) e Samsung (20%, secondo i dati Counterpoint del secondo trimestre 2024). Una leadership che diventa ancora più accentuata guardando ai mercati europei e all’Italia, dove per ovvi motivi i brand cinesi non sono forti come sui mercati asiatici.