A Firenze si corre la prima edizione della Rotary Run

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Ail 20 ottobre silaRun, manifestazione ludico motoria con due percorsi, uno di 10 chilometri a passo libero e una camminata di circa 3 chilometri. Il ritrovo sarà in piazza del Carmine alle 7 con partenza (alle ore 9.30 per la 10 km e alle 9.40 per la camminata di 3 km) e arrivo sempre in piazza del Carmine. Oltre 550 fino ad ora le iscrizioni. “Una corsa che ha due aspetti particolari che mi piacciono molto e che voglio sottolineare – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione –. La partenza da piazza del Carmine che è stata, fin da subito, una scelta giusta per riscoprire una piazza che per me è eccezionale anche se non è nel giro delle piazze più conosciute in città.