55^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con caldarroste, frittelle e cuculli (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto pronto a Cicagna per la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 55^ edizione. Domenica 20 ottobre dalle ore 12:30 pranzo su prenotazione con polenta al sugo di funghi, ravioli al ragù o sugo di funghi, costine di maiale, asado e altre specialità gastronomiche Genovatoday.it - 55^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con caldarroste, frittelle e cuculli Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto pronto aper la tradizionaledel, giunta alla 55^ edizione. Domenica 20 ottobre dalle ore 12:30 pranzo su prenotazione con polenta al sugo di funghi, ravioli al ragù o sugo di funghi, costine di maiale, asado e altre specialità gastronomiche

