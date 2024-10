Oasport.it - WTA Ningbo, Jasmine Paolini dà forfait per il torneo cinese: il motivo della rinuncia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Recuperare le forze e curarsi in vista del finale di stagione.ha datoper ilWTA di, in programma questa settimana in Cina. La giocatrice nostrana, n.6 del mondo, si presentava a questo evento in qualità di n.1 del seeding, ma ha deciso dire per un problema al piede sinistro. Proprio per evitare che questa criticità possa pesare ulteriormente,ha deciso di fermarsi. L’azzurra, protagonista di una stagione straordinaria, ha giocato tante partite, che le hanno permesso di scalare la classifica in maniera impensabile. Si pensi al raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon, nonché al titolo conquistato nel WTA1000 di Dubai.è diventata la prima italianastoria a mettere insieme tali risultati nella medesima annata.