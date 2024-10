Venezia, Oristanio e Duncan una certezza per Di Francesco. Male Yeboah: la classifica dei minuti impiegati (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sosta per le Nazionali arriva in un momento molto delicato per il Venezia di Eusebio Di Francesco, che dovrà inventarsi qualcosa per cercare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sosta per le Nazionali arriva in un momento molto delicato per ildi Eusebio Di, che dovrà inventarsi qualcosa per cercare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia : Doumbia "Dalla C alla A gran salto - tutti con Di Francesco" - "Devo tutto alla mia famiflia, voglio ripagarli dando il massimo ogni giorno", dice il centrocampista VENEZIA - "Qui al Venezia ho trovato un ambiente fantastico, la società, il mister e i miei compagni mi hanno accolto al meglio sin dal primo giorno e con tutti loro ho un ottimo rapporto". Parole d . (Ilgiornaleditalia.it)

Venezia : Doumbia "Dalla C alla A gran salto - tutti con Di Francesco" - Parole d . "Devo tutto alla mia famiflia, voglio ripagarli dando il massimo ogni giorno", dice il centrocampista VENEZIA - "Qui al Venezia ho trovato un ambiente fantastico, la società, il mister e i miei compagni mi hanno accolto al meglio sin dal primo giorno e con tutti loro ho un ottimo rapporto". (Ilgiornaleditalia.it)

Venezia - Di Francesco NON É in discussione - ma la difesa va sistemata - Il Venezia occupa l’ultimo posto in classifica, ma come riportato da la Gazzetta dello Sport, la panchina del tecnico non è in […]. Venezia, la panchina di Eusebio Di Francesco non è in bilico, ma la difesa prende troppi gol evitabili: 11 su 12 da un errore Eusebio Di Francesco al momento non è in discussione. (Calcionews24.com)