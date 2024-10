Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Gianni Sperti: "Ma chi si crede di essere? Basito dall'arroganza" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tirato in ballo nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti, ha replicato alle dichiarazioni di Gianni Sperti. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Gianni Sperti: "Ma chi si crede di essere? Basito dall'arroganza" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tirato in ballo nella puntata odierna di, l'ex cavaliere del trono over,, ha replicato alle dichiarazioni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne : l’opinione di Chia sulla puntata del 14/10/24 - E’ un gesto molto offensivo per la mia persona. Quella Morena che nella registrazione precedente (che risaliva al GIORNO PRIMA) aveva fatto tutta la fAiga che “ha passato tutta la settimana a dire caz*ate, non mi lascio prendere in giro dalle sue tecniche da seduttore! Può giocare con chi vuole, è libero di farlo, ma non con me!” e LETTERALMENTE due ore dopo se lo stava limonando in discoteca. (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti condanna lo schiaffo di Gemma Galgani a Valerio poi svela quando lo ha conosciuto - Non ci siamo più visti da quell’evento. Manetti ha poi condannato lo schiaffo che la Galgani ha dato all’uomo: Pessimo esempio, non sei su una tv locale ma su una tv nazionale. Nella puntata odierna di Uomini e Donne il nome dell’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi è stato tirato in ballo da Gianni Sperti durante un confronto con Valerio, sganciando una vera e propria bomba. (Isaechia.it)

Uomini e Donne : Valerio lascia Gemma e Maria lo caccia - mentre Francesca elimina un corteggiatore - La puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre ha riservato ai telespettatori colpi di scena e accesi confronti, tra la fine inaspettata della frequentazione tra Gemma Galgani e Valerio e i nuovi sviluppi nei percorsi del trono classico. La coppia era già stata protagonista di uno …. Il primo appuntamento della settimana con il dating show di Maria De Filippi ha visto l'uscita di scena di Valerio e ... (Movieplayer.it)