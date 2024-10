Lopinionista.it - Un francobollo ordinario dedicato al G7 Italia – Inclusione e Disabilità

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA – Postene comunica che oggi, 14 ottobre 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unappartenente alla serie tematica “il Senso civico”al G7, relativo al valore della tariffa B 50 g pari a 2,75 €. Tiratura: duecenticinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lee ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.