Un corpo senza vita trovato dentro a un capannone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un corpo in stato molto avanzato di decomposizione è stato recuperato dalla polizia lunedì pomeriggio, a San Giuliano. È rimasto all'interno di un capannone abbandonato probabilmente per mesi. E ora è difficile stabilire di preciso da quanto tempo si trovasse all'interno della struttura Veneziatoday.it - Un corpo senza vita trovato dentro a un capannone Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unin stato molto avanzato di decomposizione è stato recuperato dalla polizia lunedì pomeriggio, a San Giuliano. È rimasto all'interno di unabbandonato probabilmente per mesi. E ora è difficile stabilire di preciso da quanto tempo si trovasse all'interno della struttura

