Trump invoca la pena di morte per i migranti: un déjà vu che la sinistra dimentica

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La corsa alla Casa Bianca si intensifica, e come da copione, Donaldnon perde occasione per usare la sua strategia preferita: polarizzare. Al comizio di Reno, in Nevada, ha chiesto la «diper iche uccidono cittadini americani o agenti di polizia». È una dichiarazione forte, perfettamente calibrata per infiammare la sua base elettorale, che lo vede come l’unico difensore di un’America assediata dall’immigrazione incontrollata. Poche ore dopo, ad Aurora, in Colorado,rincara la dose, puntando il dito contro le gang venezuelane che – secondo lui – stanno portando violenza e degrado nelle città. L’amnesia politica della, il caso Sacco e Vanzetti Non è la prima volta che il Tycoon utilizza l’immigrazione come leva politica, e non sarà di certo l’ultima.