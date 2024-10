Truccano un Gratta e Vinci da 10 milioni di euro, ma i 3 truffatori vengono scoperti alla riscossione del premio (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Gratta e Vinci da tempo regalano storie che vanno dal grottesco al tragicomico, come quella dei tre amici finiti in tribunale poiché uno di loro non ha voluto dividere il premio dove una Vincita milionaria. In tribunale è finita un’altra vicenda che ha per oggetto sempre un biglietto del Gratta e Vinci, contraffatto da tre persone nel tentativo di incassare la maxi Vincita da 10 milioni di euro. Gratta e Vinci truccato I fatti si sono svolti a Taranto, quando tre persone hanno scoperto che la Vincita milionaria è sfumata di soli due numeri. I tre amici, un 51enne di Martina Franca e due uomini di 46 e 47 anni di Ceglie Messapica, ingolositi dalla vittoria hanno escogitato un piano per riscuotere ugualmente la Vincita, cioè contraffare il biglietto. La Gazzetta del Mezzogiorno ha descritto il tentativo, anche piuttosto goffo, di camuffare i numeri. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ida tempo regalano storie che vanno dal grottesco al tragicomico, come quella dei tre amici finiti in tribunale poiché uno di loro non ha voluto dividere ildove unata milionaria. In tribunale è finita un’altra vicenda che ha per oggetto sempre un biglietto del, contraffatto da tre persone nel tentativo di incassare la maxita da 10ditruccato I fatti si sono svolti a Taranto, quando tre persone hanno scoperto che lata milionaria è sfumata di soli due numeri. I tre amici, un 51enne di Martina Franca e due uomini di 46 e 47 anni di Ceglie Messapica, ingolositi dvittoria hanno escogitato un piano per riscuotere ugualmente lata, cioè contraffare il biglietto. La Gazzetta del Mezzogiorno ha descritto il tentativo, anche piuttosto goffo, di camuffare i numeri.

