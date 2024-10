Tragedia sulla Potenza-Melfi: tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragico incidente stradale sulla strada statale Potenza-Melfi dove a perdere la vita sono stati tre giovani tifosi del Foggia. Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Tragedia sulla Potenza-Melfi – Il drammatico incidente è avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi, dove il pulmino L'articolo Tragedia sulla Potenza-Melfi: tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragicostrada stataledove a perdere lasono stati tredel. Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di– Il drammaticoè avvenutostrada statale, dove il pulmino L'articolo: tredellain un

