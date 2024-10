Superman, James Gunn aggiorna sulla produzione: "Abbiamo già un primo montaggio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista avrebbe già pronta una prima versione montata della pellicola che lancerà il DC Universe al cinema tra meno di un anno Dite quello che volete di James Gunn, ma non si può negare che sia uno dei registi che lavora più duramente e con la massima precisione e organizzazione. Le riprese di Superman sono terminate ufficialmente lo scorso luglio e subito dopo Gunn ha iniziato a lavorare alla seconda stagione di Peacemaker. Ora, il regista e boss dei DC Studios ha confermato che un primo montaggio del reboot del DCU è stato completato, anzi sarebbe pronto già da un bel po'. Sebbene sia un buon segno che la post-produzione procede senza intoppi, alcuni sembrano essere un po' confusi da questo nuovo Movieplayer.it - Superman, James Gunn aggiorna sulla produzione: "Abbiamo già un primo montaggio" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista avrebbe già pronta una prima versione montata della pellicola che lancerà il DC Universe al cinema tra meno di un anno Dite quello che volete di, ma non si può negare che sia uno dei registi che lavora più duramente e con la massima precisione e organizzazione. Le riprese disono terminate ufficialmente lo scorso luglio e subito dopoha iniziato a lavorare alla seconda stagione di Peacemaker. Ora, il regista e boss dei DC Studios ha confermato che undel reboot del DCU è stato completato, anzi sarebbe pronto già da un bel po'. Sebbene sia un buon segno che la post-procede senza intoppi, alcuni sembrano essere un po' confusi da questo nuovo

