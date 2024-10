Quotidiano.net - ‘Spider-Noir’, le anticipazioni sulla nuova serie

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono iniziate le riprese di “Spider-Noir”, lacon protagonista Nicolas Cage. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto Marvel che cambia ambientazione e contesto. Trama esu “Spider-Noir” Come già anticipato, sarà Nicolas Cage il protagonista dellatv e interpreterà una versione alternativa di Peter Parker, in una dimensione temporale ambientata negli anni '30. La rivisitazione del personaggio lo rende più oscuro e grintoso dello Spider-Man originale e portaschermo un detective dalla tempra dura come l'acciaio. Spesso raffigurato con un misterioso trench e una pistola letale, questa versione di Spider-Man si ritrova a combattere la criminalità in un periodo storico dove la Grande Depressione sta travolgendo gli Stati Uniti e la Seconda Guerra Mondiale è al centro della storia per il mondo intero.