Scuola, nasce il progetto 'Quadrante' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 - Una 'cassetta degli attrezzi' per l’orientamento scolastico, dalla Scuola primaria alle scelte post diploma. Attraverso il progetto Quadrante la Fondazione Cr Firenze e Giunti Psychometrics con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Le Chiavi della Città – Progetti educativi e formativi per la Scuola del Comune di Firenze, mettono a disposizione un set di strumenti per aiutare gli studenti a valutare le proprie competenze, le proprie attitudini, valorizzare il proprio potenziale ed esplorare gli orizzonti futuri. Lanazione.it - Scuola, nasce il progetto 'Quadrante' Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 - Una 'cassetta degli attrezzi' per l’orientamento scolastico, dallaprimaria alle scelte post diploma. Attraverso illa Fondazione Cr Firenze e Giunti Psychometrics con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Le Chiavi della Città – Progetti educativi e formativi per ladel Comune di Firenze, mettono a disposizione un set di strumenti per aiutare gli studenti a valutare le proprie competenze, le proprie attitudini, valorizzare il proprio potenziale ed esplorare gli orizzonti futuri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Imparare dal mondo reale” - il progetto di Harvard che punta a rivoluzionare la scuola. Centri diurni - officine meccaniche - serre diventano tutti luoghi di apprendimento - Centri diurni, officine meccaniche, serre diventano tutti luoghi di apprendimento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo “Imparare dal mondo reale”, il progetto di Harvard che punta a rivoluzionare la scuola. Project Zero, il laboratorio di innovazione educativa della Harvard Graduate School of Education, in partnership con l'Università Camilo José Cela di Madrid, ha ... (Orizzontescuola.it)

“Imparare dal mondo reale”m il progetto di Harvard che punta a rivoluzionare la scuola. Centri diurni - officine meccaniche - serre diventano tutti luoghi di apprendimento - Centri diurni, officine meccaniche, serre diventano tutti luoghi di apprendimento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Project Zero, il laboratorio di innovazione educativa della Harvard Graduate School of Education, in partnership con l'Università Camilo José Cela di Madrid, ha avviato un programma pilota, Learning Outside-In, che mira a trasformare l'apprendimento, portandolo ... (Orizzontescuola.it)

Cineclub dei Piccoli : proiezioni in corso in tutta la Sicilia - coinvolta nel progetto anche la scuola Gabelli della Zisa - 10 ottobre - Prosegue la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni. Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito... (Palermotoday.it)