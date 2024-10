Sanità, associazioni tecnici sanitari: "Lauree magistrali passo in avanti" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Soddisfazione per l'introduzione delle Lauree magistrali per gli infermieri": così - in una nota - la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Trsm e Pstrp) accoglie il provvedimento definendolo "un passo avanti nella revisione della formazione universitaria delle professioni sanitarie". La Federazione – si legge - esprime "apprezzamento per la nascita delle Lauree magistrali a indirizzo clinico per gli infermieri, un passo concreto verso la revisione della formazione universitaria di secondo livello delle professioni sanitarie. Un progetto, quello portato avanti dalla Fnopi e i ministeri competenti, a cui sin da subito abbiamo guardato con interesse, condividendone presupposti e gli obiettivi. Iltempo.it - Sanità, associazioni tecnici sanitari: "Lauree magistrali passo in avanti" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Soddisfazione per l'introduzione delleper gli infermieri": così - in una nota - la Federazione nazionale degli Ordini deidi radiologia medica e delle professionie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Trsm e Pstrp) accoglie il provvedimento definendolo "unnella revisione della formazione universitaria delle professionie". La Federazione – si legge - esprime "apprezzamento per la nascita dellea indirizzo clinico per gli infermieri, unconcreto verso la revisione della formazione universitaria di secondo livello delle professionie. Un progetto, quello portatodalla Fnopi e i ministeri competenti, a cui sin da subito abbiamo guardato con interesse, condividendone presupposti e gli obiettivi.

