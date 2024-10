Rozzano: perché i genitori di Daniele Rezza (anche se l’hanno “aiutato”) non sono stati indagati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rozzano, 14 ottobre 2024 – Il padre lo ha accompagnato in auto alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, dopo l’omicidio: da lì Daniele Rezza avrebbe improvvisato un maldestro tentativo di fuga, con pochi euro in tasca e senza una rete all’estero, terminato quando si è trovato di fronte a un controllo della Polfer di Alessandria ed è crollato. I genitori La Procura di Milano ha valutato attentamente anche la posizione dei genitori del giovane che ha ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rapinarlo di un paio di cuffiette wireless: allo stato non sono indagati, nonostante il concreto intralcio agli accertamenti dei carabinieri, la mancata denuncia e un contributo che, in linea teorica, avrebbe potuto essere decisivo nel favorire la fuga del killer e nel nascondere prove. Ilgiorno.it - Rozzano: perché i genitori di Daniele Rezza (anche se l’hanno “aiutato”) non sono stati indagati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Il padre lo ha accompagnato in auto alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, dopo l’omicidio: da lìavrebbe improvvisato un maldestro tentativo di fuga, con pochi euro in tasca e senza una rete all’estero, terminato quando si è trovato di fronte a un controllo della Polfer di Alessandria ed è crollato. ILa Procura di Milano ha valutato attentamentela posizione deidel giovane che ha ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rapinarlo di un paio di cuffiette wireless: allo stato non, nonostante il concreto intralcio agli accertamenti dei carabinieri, la mancata denuncia e un contributo che, in linea teorica, avrebbe potuto essere decisivo nel favorire la fuga del killer e nel nascondere prove.

