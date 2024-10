Roma, buone notizie per Juric: Dybala torna in gruppo, ci sarà contro l'Inter (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paulo Dybala tornerà in gruppo a partire da domani, tornando a essere a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paulotornerà ina partire da domani,ndo a essere a disposizione del tecnico dellaIvanin vista della prossima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi Roma - doccia fredda per Juric : il dato è ufficiale - Proprio per questo motivo, infatti, per Ivan Juric è arrivato un dato ufficiale davvero preoccupante. Basti pensare che, al netto di Alessandro Nesta, solo tre allenatori hanno una ‘quota di esonero’ inferiore all’ex mister del Torino: Di Francesco ( Venezia), Fonseca (Milan) ed Alberto Gilardino (Genoa). (Tvplay.it)

La Roma vuole svoltare già contro l’Inter : le mosse di Juric – CdS - I giallorossi, recuperati a Monza, vanno a caccia della svolta. Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (La Roma vuole svoltare già contro l’Inter: le mosse di Juric – CdS) © Inter-News. (Inter-news.it)

Esonero Juric - nuovo scossone sulla panchina della Roma : cosa succede - La piazza è insorta e a rimetterci il posto è stata anche la CEO Lina Souloukou. Dopo i pareggi con Cagliari, Juventus e Genoa e la sconfitta con l’Empoli, invece, i Friedkin hanno deciso di allontanarlo. Sono bastati una sconfitta e un pareggio per rimettere tutto in discussione. La Roma ripesa a Daniele De Rossi: i tifosi lo rivogliono al posto di Juric Dopo la trasferta di Monza e le ... (Serieanews.com)