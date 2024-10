Riqualificazione del centro storico a Subbiano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – L'Amministrazione Comunale di Subbiano porta avanti l'obiettivo di Riqualificazione del centro storico con uno stanziamento di 160 mila euro. “Il nostro centro storico è un patrimonio di tutti i cittadini di Subbiano." afferma il sindaco Ilaria Mattesini, " Vogliamo che i subbianesi possano godere di un centro storico vivo, sicuro e accogliente e che chi viene a visitarlo lo scopra nella sua bellezza. Abbiamo un ambizioso piano di rinnovamento che si propone di valorizzare il patrimonio storico di Subbiano, creando un ambiente più gradevole per i residenti e più attraente per i visitatori, con l'obiettivo di stimolare l'economia locale e rafforzare il senso di comunità. Lanazione.it - Riqualificazione del centro storico a Subbiano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – L'Amministrazione Comunale diporta avanti l'obiettivo didelcon uno stanziamento di 160 mila euro. “Il nostroè un patrimonio di tutti i cittadini di." afferma il sindaco Ilaria Mattesini, " Vogliamo che i subbianesi possano godere di unvivo, sicuro e accogliente e che chi viene a visitarlo lo scopra nella sua bellezza. Abbiamo un ambizioso piano di rinnovamento che si propone di valorizzare il patrimoniodi, creando un ambiente più gradevole per i residenti e più attraente per i visitatori, con l'obiettivo di stimolare l'economia locale e rafforzare il senso di comunità.

